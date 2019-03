Nr. 0704

Gestern Vormittag wurde in Wedding ein Rollstuhlfahrer beraubt. Der 57-Jährige zeigte an, dass er gegen 10.15 Uhr von einem Unbekannten in der Nazarethkirchstraße von hinten angegriffen und aus seinem Rollstuhl gekippt worden sei. Der Angreifer soll sich dann den Rucksack des Mannes gegriffen haben und sei damit in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 57-Jährige erlitt Schürfwunden an den Knien, am Kopf und an der Hand. Eine ärztliche Behandlung lehnte er ab. Das Raubkommissariat der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Raub übernommen.