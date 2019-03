Nr. 0701

Gestern Abend wurde eine Tankstelle in Zehlendorf überfallen. Ein Maskierter soll bewaffnet mit einer Schusswaffe und einem Reizgas gegen 20.25 Uhr die Tankstelle in der Potsdamer Chaussee betreten, einen 69 Jahre alten Angestellten bedroht und Geld gefordert haben. Nachdem der Mitarbeiter das Geld an den Räuber übergeben hatte, flüchtete der Täter. Die Ermittlungen führt das Raubkommissariat der Polizeidirektion 4.