Trio überfällt Spielothek

Nr. 0701

Drei maskierte Männer haben in der vergangenen Nacht eine Spielothek im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld überfallen. Ersten Ermittlungen zufolge betraten gegen 0.50 Uhr zwei Täter den Laden in der Falkenhagener Chaussee. Während der dritte Mittäter vor der Tür Schmiere stand, schlugen sie auf einen 62 Jahre alten Mitarbeiter und einen 28-jährigen Gast ein und sprühten ihnen Reizgas ins Gesicht, so dass beide zu Boden gingen. Während ein Räuber die Angegriffenen in Schach hielt, ging sein Komplize zur Kasse und nahm das Geld an sich. Anschließend flüchtete das Trio. Der Angestellte und der Gast erlitten leichte Verletzungen und wurden am Ort von Rettungskräften behandelt. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 2 ermittelt.