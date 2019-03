Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und sechs beschädigte Autos nach Unfall

Nr. 0700

Gesten Nachtmittag kam es auf der Stadtautobahn in Schönberg zu einem Unfall, bei dem zwei Frauen verletzt und sechs Autos beschädigt wurden. Ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein Mercedes gegen 14.15 Uhr den linken Fahrstreifen der BAB 100 in Richtung Autobahnkreuz Schöneberg. In Höhe Ausfahrt Alboinstraße soll der Fahrer dann nach Zeugenangaben ohne ersichtlichen Grund gebremst haben. Eine 44-Jährige, die mit einem Renault hinter dem Mercedes fuhr, musste daraufhin bremsen und kam zum Stehen. In der Folge schaffte es eine dahinter fahrende 37-jährige Audi-Fahrerin nicht mehr zu bremsen und fuhr auf den Renault auf. Ein Ford, ein Mazda und ein VW kamen anschließend ohne Zusammenstöße zum Stehen. Eine hinter dem VW fahrende 47-Jährige, die mit einem Audi die Autobahn befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden dann der VW auf den Mazda und dieser wiederum auf den Ford geschoben. Bei dem Unfall erlitt die 18-jährige, schwangere Beifahrerin des Renaults Kopf- und Rumpfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 37 Jahre alte Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wird sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Der 49-jährige Ford-Fahrer, der 34 Jahre alte Mazda-Fahrer, der VW-Fahrer im Alter von 49 Jahren und die 47-järhige Autofahrerin blieben unverletzt. Der Mercedes-Fahrer, der offenbar die Zusammenstöße ausgelöst hatte, hatte sich entfernt. Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der mittlere Fahrstreifen bis circa 15.15 Uhr und der linke Fahrstreifen bis etwa 16.20 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.