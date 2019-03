Jugendliche schwer am Kopf verletzt

Nr. 0694

Eine Jugendliche erlitt bei einer Auseinandersetzung gestern Abend in Steglitz schwere Verletzungen am Kopf. Nach ersten Ermittlungen geriet die 14-Jährige gegen 20.15 Uhr mit einer bislang unbekannten Jugendlichen auf einem Grundstück an der Grunewaldstraße in einen Streit. Im Verlauf des Streits soll die Unbekannte die 14-Jährige an den Haaren ergriffen, sie zu Boden gebracht und die auf dem Boden Liegende mit Füßen getreten haben. Bei dem Sturz schlug das Mädchen zudem mit dem Kopf auf und verlor das Bewusstsein. Erst als zwei Begleiterinnen der Geschlagenen einschritten, ließ die Angreiferin ab und flüchtete in Richtung Schloßstraße. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 14-Jährige zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 4 ermittelt.