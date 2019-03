Fußgängerin schwer verletzt

Nr. 0693

Bei einem Verkehrsunfall erlitt eine Frau gestern Nachmittag in Reinickendorf schwere Verletzungen. Nach ersten Ermittlungen trat die 73-jährige Fußgängerin gegen 13.45 Uhr zwischen geparkten Autos hindurch auf die Fahrbahn der Gotthardstraße, um die Mittelinsel zu erreichen. Ein 26-jähriger Kradfahrer, der auf der Gotthardstraße in Richtung Aroser Allee unterwegs war, leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte einen Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer mit seiner Suzuki zu Boden und verletzte sich leicht. Die 73-Jährige erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde von alarmierten Sanitätern zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Kraftradfahrer wurde in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Zur Versorgung der Verletzten und zur Unfallaufnahme blieb die Gotthardstraße bis 15.20 Uhr gesperrt.