Diebesgut aufgefunden – vier Männer festgenommen

Nr. 0685

Nach einem Diebstahl mehrerer Motor- und Fahrräder nahmen Beamte in der vergangenen Nacht vier Männer in Neu-Hohenschönhausen fest. Gegen 3 Uhr beobachtete eine aufmerksame Anwohnerin in der Randowstraße, wie die ihr Unbekannten eine Kawasaki auf einen Anhänger luden. Die Frau alarmierte daraufhin die Polizei. Die eintreffenden Beamten fanden das Gespann verlassen vor und entdeckten auf dem Planenanhänger zwei Motorräder, die zuvor aufgeladene Kawasaki, eine Suzuki sowie ein Fahrrad. Im Kofferraum des Zugfahrzeugs entdeckten die Polizisten zwei weitere, ebenfalls offenbar zuvor gestohlene Fahrräder. Als einer der mutmaßlichen Diebe zu seinem Begleitfahrzeug zurückkam, nahmen ihn die Beamten fest. Polizisten suchten die nahe Umgebung ab und wurden fündig, sie nahmen drei weiteren Komplizen fest. Das diebische Quartett im Alter von 17, 19, 20 und 23 Jahren wurde für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 in ein Gewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Das Zuggespann und die gestohlenen Zweiräder stellten die Dienstkräfte sicher.