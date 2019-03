Gestohlene Motorräder entdeckt – zwei Festnahmen

Nr. 0682

Polizisten stellten in der vergangenen Nacht Diebesgut in einem Kleintransporter in Charlottenburg-Nord fest. Gegen 3.15 Uhr entdeckten die Beamten den offen stehenden Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz am Saatwinkler Damm und wurden fündig. Auf der Ladefläche befanden sich zwei Honda, die augenscheinlich zuvor gestohlen worden waren. Die Polizisten nahmen den 19-jährigen Fahrer des Fahrzeugs fest. In einem nahegelegenen Gebüsch kauerte der 24-jährige Komplize des Fahrers. Auch ihn nahmen die Ermittler fest. Anschließend wurde das Duo für das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 in ein Gewahrsam gebracht und dort erkennungsdienstlich behandelt. Der Mercedes Sprinter und die beiden Zweiräder wurden sichergestellt.