Jugendliche nach versuchtem Raub festgenommen

Nr. 0670

Beamte der 15. Einsatzhundertschaft haben gestern Abend sieben Jugendliche in Mitte festgenommen, die verdächtigt werden, einen 14-Jährigen überfallen zu haben. Kurz vor 18 Uhr wurde der Jugendliche in der Panoramastraße aus einer zehn- bis zwölfköpfigen Gruppe heraus aufgefordert, sein Handy und Geld herauszugeben. Er weigerte sich zunächst, woraufhin die Tatverdächtigen auf ihn eingeschlagen und getreten haben sollen. Darüber hinaus sollen die Jugendlichen versucht haben, an die Umhängetasche des 14-Jährigen zu gelangen. Freunde von ihm informierten die in der Nähe auf Streife laufenden Polizisten, die noch am Tatort sieben Tatverdächtige im Alter von 13, 14, 15 und 16 Jahren vorübergehend festnahmen. Die beiden Rädelsführer im Alter von 14 Jahren wurden einem Fachkommissariat der Kriminalpolizei überstellt. Ihre Komplizen wurden nach einer Identitätsfeststellung wieder auf freien Fuß gesetzt. Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde der Überfallene, der zunächst auf eine ärztliche Behandlung verzichtete.