Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 0662

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Mitte. Gegen 19.30 Uhr überquerte der 26-jährige Fußgänger die Chausseestraße und wurde dabei von dem Mercedes eines 23-jährigen erfasst. Dieser war auf der Chausseestraße in Richtung Boysenstraße unterwegs. Der 26-Jährige prallte gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Von dort aus schleuderte der Mann auf die Gegenfahrbahn der Chausseestraße, wo er von einem entgegenkommenden Lkw, in welchem ebenfalls ein 23-Jähriger am Steuer saß, erfasst wurde. Derzeit wird der 26-Jährige in einem Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 führt die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall.