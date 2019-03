Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0657

In den heutigen Vormittagsstunden ist eine Fußgängerin bei einem Unfall in Mitte schwer verletzt worden. Bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 23-Jähriger gegen 9 Uhr mit einem Mini die Alexanderstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße. In Höhe Bernhard-Weiß-Straße erfasste er mit dem Wagen die 59-Jährige, die von der Mittelinsel aus bei Rot die Alexanderstraße in Richtung Bernhard-Weiß-Straße überquert haben soll. Die Frau erlitt durch den Zusammenstoß schwere Verletzungen am Kopf sowie am Rumpf und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 führt die weiteren Ermittlungen.