Fahrbahn betreten und von Auto erfasst

Ein Fußgänger betrat gestern Abend die Fahrbahn einer Straße in Spandau und wurde von einem Auto erfasst. Nach ersten Erkenntnissen war kurz vor 19 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin mit ihrem Nissan auf der Schönwalder Straße in Richtung Lynarstraße unterwegs. Bei grüner Ampel überquerte sie gerade die Einmündung Schönwalder Straße/Hügelschanze, als plötzlich hinter einem BVG-Bus der 81-jährige Fußgänger die Fahrbahn von rechts kommend betrat und sie diesen mit ihrem Wagen erfasste. Der Mann wurde durch den Zusammenstoß zu Boden geschleudert und blieb schwer an Kopf und Bein verletzt liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die weitere Bearbeitung des Verkehrsunfalles übernimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2.