Mutmaßliche Autodiebe ins Netz gegangen

Nr. 0643

Polizisten nahmen heute früh zwei Autodiebe in Pankow fest. Gegen 3.30 Uhr fielen Fahndern eines Polizeiabschnittes zwei Männer an der Dolomitenstraße Ecke Tiroler Straße an einem Mercedes-Transporter auf. Beide Männer hantierten jeweils abwechselnd an dem Wagen. Kurz darauf öffnete einer der beiden die Fahrertür und stieg ein. Anschließend ging der Zweite auf die Beifahrerseite, öffnete die Tür und stieg ebenfalls ein. Kurze Zeit später wurde der Motor des Fahrzeuges gestartet. In der Dolomitenstraße stoppten Einsatzkräfte den Wagen. Statt anzuhalten, setzte der Fahrer den Transporter rückwärts, rammte einen der Einsatzwagen und schob diesen mehrere Meter zurück. Dennoch gelang es den Beamten, die Fahrertür zu öffnen und den 26-jährigen Fahrer festzunehmen. Der Zweite, ein 29-Jähriger, wurde in der Nähe festgenommen. Beide wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht und dort einem Kommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1 überstellt. Bei den beiden Männern fanden die Polizisten diverse Geräte zur Öffnung von Fahrzeugen. Bei der Festnahme verletzte sich der 26-Jährige leicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.