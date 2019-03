Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Nr. 0642

Heute Morgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Lichtenrade, bei dem ein Elfjähriger schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Junge kurz vor 8 Uhr die Fahrbahn der Groß-Ziethener-Straße betreten haben und wurde von einer 74-jährigen Mercedes-Fahrerin erfasst, die in Richtung Brandenburg unterwegs war. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind zur stationären Behandlung in eine Klinik.