Nach versuchtem Raub - Tatverdächtige mit Bildern gesucht

Nr. 0641

Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach zwei Unbekannten. Die Abgebildeten stehen im Verdacht, am Samstag, 15. Dezember 2018, gegen 13.30 Uhr die Angestellte eines Tabak- und Schreibwarengeschäftes in der Sandstraße in Wilhelmstadt erst beleidigt und dann mit Pfefferspray angegriffen zu haben.