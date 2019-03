Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0638

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Lichtenberg wurde ein 19-Jähriger schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der junge Mann gegen 15 Uhr mit seinem Rad bei Rot die Fußgängerfurt der Kreuzung Frankfurter Allee/Gürtelstraße in entgegengesetzter Richtung. Ein 83-Jähriger, der mit seinem Citroen von der Frankfurter Allee nach rechts in die Möllendorfstraße abbiegen wollte, stieß mit dem 19-Jährigen zusammen, der dadurch zu Fall kam. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit einer schweren Beinverletzung in eine Klinik.