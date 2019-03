Wohnungseinbruch erfolglos – Vier Festnahmen

Nr. 0634

Alarmierte Polizisten nahmen in der vergangenen Nacht vier junge Männer in Friedrichshain fest, die eine Frau in Angst und Schrecken versetzt hatten. Gegen 22.50 Uhr befand sich die junge Frau in der Wohnung in der Lichtenberger Straße, als sie plötzlich hinter dem heruntergelassenen Rollladen und durch das angekippte Fenster Stimmen hörte. Kurz darauf schlug jemand von außen gegen den Rollladen. Als sie aus einem anderen Zimmer nach draußen schaute, sah sie zunächst zwei Männer und alarmierte die Polizei. Noch während sie auf Hilfe wartete, schlugen und traten die mutmaßlichen Einbrecher gegen den Rollladen, ließen dann von dem Vorhaben ab und flüchteten. Aufgrund der guten Personenbeschreibung nahmen die alarmierten Einsatzkräfte in der Nähe die vier Tatverdächtigen im Alter von 16 und 19 Jahren fest. Zwei von ihnen, einer der 16-Jährigen und einer der 19-Jährigen, sind bereits als Intensivtäter bei der Polizei bekannt. Die junge Frau stand unter dem Eindruck des Geschehenen. Das Quartett kam in ein Polizeigewahrsam und wurde für das Fachkommissariat der Polizeidirektion 6 eingeliefert.