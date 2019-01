Festnahme nach schwerem Diebstahl aus einem Auto

Nr. 0121

In Friedrichshain nahmen Polizisten heute früh einen Mann nach einem Diebstahl aus einem Auto vorläufig fest. Gegen 3 Uhr beobachteten Anwohner in der Richard-Sorge-Straße einen Mann, der sich in einem BMW mit akustisch und optisch ausgelöster Alarmanlage befand. Der 20-Jährige konnte nach kurzer Flucht von Polizisten festgenommen werden. In der näheren Umgebung wurde ein gestohlenes Navigationsgerät aus dem BMW, in der Erde vergraben, aufgefunden. Der mutmaßliche Dieb wurde für das Fachkommissariat der örtlichen Direktion eingeliefert. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.