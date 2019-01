Festnahme nach versuchtem Wohnungseinbruch

Nr. 0120

Gestern Nachmittag wurde ein Mann nach einem versuchten Wohnungseinbruch in Friedenau vorläufig festgenommen. Ermittlungen zufolge hörte ein 60-Jähriger gegen 16 Uhr in seiner Wohnung in der Schmargendorfer Straße seltsame Geräusche. Als er nachschaute, woher diese kamen, entdeckte er vor der Terrassentür einen Mann, der offenbar gerade versuchte, diese aufzubrechen. Daraufhin rief er laut und der Mann ergriff die Flucht. Alarmierte Polizisten nahmen kurz darauf den mutmaßlichen Einbrecher aufgrund der Personenbeschreibung in der Nähe vorläufig fest. Bei der Durchsuchung des 32-Jährigen entdeckten die Beamten einen Schraubendreher sowie Einweghandschuhe und beschlagnahmten beides. Der bereits mit Einbrüchen in Erscheinung getretene Tatverdächtige wurde zur Gefangenensammelstelle gebracht und dem Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 4 übergeben. Die Ermittler prüfen derzeit auch, ob der Festgenommene für einen Wohnungseinbruch am gestrigen Tag gegen 12.20 Uhr in der Hoeppnerstraße in Tempelhof verantwortlich ist.