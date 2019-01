Feuerschein an Lkw bemerkt

Nr. 0118

Heute früh brannte es an einem Lkw in Alt-Hohenschönhausen. Ein Anwohner bemerkte gegen 3.25 Uhr einen Feuerschein an dem Fahrzeug, das an der Kreuzung Heldburger Straße Ecke Arendsweg geparkt war, und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten die Flammen. Der Laster eines Transport- und Logistikunternehmens wurde leicht beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft zur Brandstiftung das Vorliegen einer politischen Motivation.