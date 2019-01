Mehrere Raser auf Autobahn gestoppt

Treptow-Köpenick/Tempelhof-Schöneberg/Charlottenburg-Wilmersdorf

Gestern Abend und in der vergangenen Nacht stoppten Beamte der Autobahnpolizei mehrere Raser auf der Stadtautobahn.

Nr. 0105

Gegen 21 Uhr wurden die Polizeikräfte auf der BAB 113 zwischen Schönefeld Nord und Adlershof auf den Fahrer eines Mercedes aufmerksam, weil dieser deutlich zu schnell unterwegs war. Eine Geschwindigkeitsmessung ergab, dass der Fahrer mit 113 km/h, bei erlaubten 80 km/h, unterwegs war. Den 29-Jährigen erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Nr. 0106

Eine Stunde später, gegen 22 Uhr, wurden die Zivilpolizisten auf einen BMW aufmerksam, der ebenfalls offensichtlich viel zu schnell auf der BAB 100 in Höhe Anschlussstelle Alboinstraße unterwegs war. Der 20-Jährige Fahrer war, bei erlaubten 80 km/h, mit gemessenen 143 km/h unterwegs. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 960 Euro, drei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Nr. 0107

Gegen 1.30 Uhr stellten die Polizisten dann den 27-jährigen Fahrer eines Audi fest, der die BAB 100 in Höhe Anschlussstelle Spandauer Damm, bei ebenfalls erlaubten 80 km/h, mit gemessenen 139 km/h befuhr. Auch diesen Raser erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 560 Euro, zwei Punkte und ein Fahrverbot von zwei Monaten.