Nr. 0103

Unbekannte haben vermutlich in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag die Scheibe der Eingangstür einer Parteizentrale in Blankenburg eingeworfen. Gestern gegen 8 Uhr wurde die beschädigte Scheibe an dem Büro in der Straße Alt-Blankenburg während einer Objektschutzstreife entdeckt. Vor dem Gebäude lagen mehrere Pflastersteine. Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.