Nr. 0101

In der vergangenen Nacht hat ein Transporter in Prenzlauer Berg gebrannt. Eine Anwohnerin der Einsteinstraße hörte kurz vor 3 Uhr zunächst einen lauten Knall und entdeckte dann Flammen an dem geparkten Fahrzeug eines Industriekonzerns. Alarmierte Feuerwehrleute löschten den Brand. Zwei neben dem Transporter geparkte Autos, ein Peugeot und ein Opel, wurden beschädigt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin führt die Ermittlungen.