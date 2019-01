Fahrzeug nach Verdacht des illegalen Autorennens sichergestellt

Nr. 0092

Wegen des Verdachts des illegalen Autorennens haben Beamte der 34. Einsatzhundertschaft in der vergangenen Nacht den Führerschein und das Auto eines „Rasers“ in Alt-Hohenschönhausen sichergestellt. In der Landsberger Allee Ecke Arendsweg fiel den Zivilpolizisten gegen 23.30 Uhr die rasante Fahrweise eines Mercedes-Fahrers auf, der wiederholt auf die vor ihm fahrenden Autos dicht auffuhr und anschließend versuchte, die Fahrzeuge zu überholen. Über eine Abbiegespur gelang es dem Fahrer letztlich einen Pkw zu überholen und seinen Mercedes auf weit über 100 km/h zu beschleunigen. Da eine Verfolgung des „Rasers“ aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht möglich war, vergrößerte sich der Abstand zu dem Vorausfahrenden merklich. An der Kreuzung Landsberger Allee Ecke Oderbruchstraße hielt der Mercedes-Fahrer bei Rot und musste seine Fahrt auch beenden, da die Beamten nun an dem Fahrzeug standen und den 22-jährigen Fahrer überprüften. Mit im Wagen saßen ein 21-jähriger Beifahrer sowie zwei weitere Mitfahrerinnen im Alter von 17 und 18 Jahren. Da der Pkw und auch der Führerschein des „Rasers“ sichergestellt wurden, mussten sich die Vier um eine andere Fahrgelegenheit kümmern. Wegen des Verdachts des illegalen Autorennens wurde ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.