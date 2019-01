Jalousien und Hausfassade beschmiert

Nr. 0086

Eine Streife des Zentralen Objektschutzes stellte heute Morgen Farbschmierereien in Kreuzberg fest. Gegen 7.25 Uhr bemerkten die Mitarbeiter an der Häuserfront eines Verlages und einer Partei in der Kopischstraße mehrere Tags auf einer Gesamtfläche von etwa 16 Metern. Ebenfalls beschmiert wurden die im Erdgeschoss befindlichen Jalousien. Eine politische Tatmotivation wird derzeit vom Polizeilichen Staatsschutz geprüft.