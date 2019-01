Bei Verkehrsunfall verletzt

Nr. 0084

Bei einem Unfall gestern Nachmittag in Schmargendorf wurden zwei Personen verletzt. Zeugenaussagen zufolge befuhr eine 63-Jährige mit ihrem Mercedes gegen 17 Uhr die Berkaer Straße in Richtung Breite Straße. Auf der Kreuzung Berkaer Straße Ecke Breite Straße soll sie beim Linksabbiegen mit der 30-Jährigen und ihrer zehnjährigen Tochter an der Fußgängerfurt zusammen gestoßen sein. Bei diesem Zusammenstoß soll die Mutter leichte und die Tochter schwere Verletzungen erlitten haben. Alarmierte Rettungskräfte brachten Mutter und Tochter zur Behandlung in ein Krankenhaus. Während die 30-Jährige die Klinik nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen konnte, musste ihre Tochter im Krankenhaus verbleiben. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die weitere Unfallbearbeitung übernommen.