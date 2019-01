Schwerverletzte Person nach frontalem Zusammenstoß von BVG-Bus und PKW

Nr. 0072

Bei einem Unfall heute Vormittag in Wilhelmstadt wurde eine Person schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 76-jährige Fahrer eines Skoda gegen 9.15 Uhr auf der Pichelsdorfer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem BVG Bus der Linie 136 zusammen. Der 57-jährige Busfahrer habe noch versucht auszuweichen, konnte den Zusammenprall aber nicht verhindern. Der 76-jährige Autofahrer wurde mit starken Schmerzen im Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Von den fünf Fahrgästen, die sich zum Unfallzeitpunkt im Bus befanden, wurde niemand verletzt.

Aufgrund des Einsatzes war die Pichelsdorfer Straße ca. eine Stunde lang in beide Richtungen vollgesperrt.

Der Verkehrsermittlungsdienst der örtlichen Direktion übernahm die Unfallbearbeitung.