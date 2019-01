Totalschaden nach Brand

Nr. 0067

In der vergangenen Nacht, gegen 3 Uhr, hörte eine Frau in Spandau einen lauten Knall. Sie bemerkte daraufhin auf einem Parkplatz in der Straßburger Straße einen in Flammen stehenden Ford und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wagen vollständig ausbrannte. Durch die Flammen wurde der an den Parkplatz angrenzende Zaun in Mitleidenschaft gezogen. Die Hintergründe sind bislang unklar. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.