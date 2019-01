Überfall auf ein Geschäft

Nr. 0065

Nach einem Überfall heute Vormittag in Marzahn flüchtete der Räuber unerkannt mit seiner Beute. Zeugenaussagen zufolge betrat gegen 10.45 Uhr ein Mann ein Geschäft in der Mehrower Allee, bedrohte die 55-jährige Kassiererin mit einer Schusswaffe und forderte die Einnahmen. Anschließend begab sich der Täter selbst an die Kassenlade, stahl das Geld und flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Die Angestellte erlitt einen Schock und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden Die Kriminalpolizei der Direktion 6 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.