Unfälle verursacht und Widerstand geleistet

Nr.0062

Gestern Nachmittag entzog sich ein Rollerfahrer einer Polizeikontrolle, verursachte Verkehrsunfälle und leistete Widerstand in Gesundbrunnen. Gegen 17.30 Uhr wollte eine Zivilstreife den 45-Jährigen in der Wiesenstraße stoppen, nachdem er mit seinem Kleinkraftrad Verkehrsverstöße begangen hatte. Auf seiner Flucht stieß er in Höhe des S-Bahnhofs Humboldthain an einen Einsatzwagen. Anschließend setzte er seine Flucht fort, verlor kurze Zeit später die Kontrolle über den Roller, stürzte und rutschte mit seinem Fahrzeug gegen einen weiteren Einsatzwagen. Danach versuchte er zu Fuß zu flüchten und leistete bei seiner Festnahme Widerstand. Polizisten wurden nicht verletzt. Der 45-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.