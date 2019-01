Nr.0060

Unbekannte haben gestern Abend in Gesundbrunnen in einem Hausflur zwei Kinderwägen angezündet. Mieter des Hauses in der Bornemannstraße bemerkten gegen 19 Uhr den Brand und alarmierten die Feuerwehr. Ein einjähriges Kleinkind kam wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus und wurde stationär aufgenommen. Ein Anwohner wurde wegen Übelkeit und Kopfschmerzen ambulant behandelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen zur Brandstiftung führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.