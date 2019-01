Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Nr.0058

In der Michelangelostraße in Prenzlauer Berg kam es gestern Nachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 83-Jährige schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die ältere Dame gegen 16.45 Uhr die Fahrbahn zwischen verkehrsbedingt wartenden Autos überquert haben, offensichtlich ohne dabei auf einen bereits herannahenden BMW auf dem freien linken Fahrstreifen zu achten. Der 23-jährige Fahrer des Autos konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 83-Jährige erlitt einen Beckenbruch und mehrere Hautabschürfungen und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.