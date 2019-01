Nr. 0048

Auf einer Baustelle in Friedrichshain brannte es gestern Abend. Gegen 19.50 Uhr bemerkte ein Passant das Feuer auf dem Grundstück in der Krachtstraße und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten Flammen an drei Rollen Dämmstoff. Es wird von einer Vorsatztat ausgegangen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin prüft das Vorliegen einer politischen Motivation.