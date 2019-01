Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0047

Gestern Nachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Haselhorst schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 43-Jähriger gegen 17.10 Uhr mit einem BMW in der Gartenfelder Straße in Richtung Paulsternstraße unterwegs und erfasste an der Einmündung Saatwinkler Damm den 32 Jahre alten Radfahrer, der mit seinem Fahrrad von rechts die Gartenfelder Straße in Richtung Saatwinkler Damm bei Rot überquert haben soll. Ein Notarzt und Rettungssanitäter versorgten den Zweiradfahrer zunächst am Ort und brachten ihn anschließend mit Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 hat die Unfallbearbeitung übernommen.