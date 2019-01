Lkw und Pkw stoßen zusammen – drei Schwerverletzte

Nr.0044

Bei einem Verkehrsunfall in Wedding wurden gestern Vormittag drei Personen schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 68-Jährige mit ihrem VW Golf gegen 9.50 Uhr die Sylter Straße in Richtung Nordufer. Ihr Fahrzeug kam aus bisher unbekannter Ursache ins Schleudern, geriet in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen, der von einem 34-jährigen Mann gefahren wurde. Die Golf-Fahrerin erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Der 34-jährige und seine schwangere 30-jährige Beifahrerin wurden an den Beinen verletzt und mussten ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallort war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme durch den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 3 bis 15.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt.