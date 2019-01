Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Nr. 0037

In Reinickendorf wurde eine Fußgängerin gestern Abend bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen, soll die 69-Jährige gegen 20.20 Uhr die Scharnweberstraße in Richtung Uranusweg überquert haben, vermutlich ohne auf den Fließverkehr zu achten. Ein 35 Jahre alter Fahrer eines VW Caddy konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der Passantin zusammen. Die Frau stürzte, zog sich eine Oberschenkelfraktur zu und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.