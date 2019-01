An Epilepsie leidender Mann vermisst

Nr. 0030

Seit dem 31. Dezember 2018 wird ein 40-jähriger Mann vermisst, der an Epilepsie leidet. Mit der Veröffentlichung eines Fotos des Mannes bittet die Polizei um Mithilfe.

Der 40-jährige Yalcin TUNCER wurde am Silvesterabend letztmalig gegen 21 Uhr an seiner ehemaligen Wohnanschrift in der Provinzstraße in Reinickendorf gesehen. Der Vermisste ist ohne seine Medikamente, die er benötigt, sein Mobiltelefon und Ausweispapiere unterwegs.

Herr Tuncer ist ca. 180 cm groß, wiegt etwa 75 kg, hat braune Augen, schwarze, volle Haare und trägt einen leichten Oberlippenbart.

Angaben zu seiner Kleidung, die er am 31. Dezember 2018 trug, gibt es nicht.