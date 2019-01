Einbruch gescheitert – Festnahmen

Nr. 0027

Kurz bevor sie ihre bereits zum Abtransport bereitgestellte Beute wegbringen konnten, wurde der Einbruch zweier Männer in eine Lagerhalle in Weißensee gestern Nachmittag von der Polizei beendet. Ein Zeuge hatte gegen 17.10 Uhr einen Lichtschein in dem Lager in der Lehderstraße bemerkt und wenig später die bereitgestellten Werkzeugkoffer gesehen. Daraufhin hatte er die Polizei verständigt. Die Polizeikräfte nahmen noch am Tatort zwei alkoholisierte Männer fest. Bei den 44 und 51 Jahre alten mutmaßlichen Einbrechern fanden Polizisten Einbruchswerkzeug. Beide wurden für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert.