Sprayer-Tourist festgenommen

Nr. 0026

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte in der vergangenen Nacht in Westend einen selbsternannten „Künstler“ beim Besprühen eines U-Bahn Zuges und alarmierte daraufhin die Polizei. Gegen 23.30 Uhr sah die Frau den 34-Jährigen am U-Bahnhof Ruhleben, als er gerade dabei war einen stehenden Waggon großflächig zu besprühen. Als die Polizeikräfte wenig später eintrafen, hatte sich der Mann bereits entfernt, konnte jedoch noch in der Nähe festgenommen und von der Zeugin eindeutig wiedererkannt werden. In einer Tasche hatte er unter anderem diverse Spraydosen bei sich. Der Mann selbst gab an, sich als Tourist in Berlin aufzuhalten und in den nächsten Tagen abreisen zu wollen. Er wurde für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Videoaufzeichnungen der BVG wurden gesichert.