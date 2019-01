Seniorin bei Unfall schwer verletzt

Nr. 0023

Heute Mittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überquerte eine 82-Jährige Fußgängerin gegen 13 Uhr die Fahrbahn der Storkower Straße, offenbar ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 39-Jähriger, der mit einem Auto auf der Storkower Straße in Richtung Kniprodestraße unterwegs war, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er erfasste die Seniorin, die durch die Wucht des Aufpralls einige Meter durch die Luft geschleudert wurde und bewusstlos auf dem Boden liegen blieb. Ein alarmierter Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie wegen ihrer schweren Verletzungen auf der Intensivstation behandelt wird.