Imbiss beraubt

Nr. 0020

In der vergangenen Nacht raubte ein Unbekannter die Einnahmen eines Imbisses in Reinickendorf. Den Aussagen der Angestellten zufolge, trat gegen 1.45 Uhr ein Maskierter an den offenen Verkaufstresen am Kurt-Schumacher-Damm heran und forderte mit einer Schusswaffe in der Hand die Öffnung der Seitentür. Als die 30-Jährige dem nachkam, wurde sie unvermittelt von einem zweiten, dort wartenden Mann ins Gesicht geschlagen. Das Duo betrat nun den Imbiss und stahl das Geld aus der Kasse. Anschließend flüchteten die beiden mit einem dunklen Kleinwagen in Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Die Frau erlitt leichte Kopfverletzungen, die noch am Ort von alarmierten Rettungskräften ambulant behandelt wurden. In diesem Fall hat das Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 die weiteren Ermittlungen übernommen.