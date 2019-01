Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0018

Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Mann heute Vormittag in Charlottenburg schwer verletzt. Zeugenaussagen zufolge betrat der derzeit noch Unbekannte gegen 11 Uhr von einer Mittelinsel in Höhe der Universität der Künste kommend die östliche Fahrbahn, um diese augenscheinlich zu überqueren. Gleichzeitig war ein BVG-Bus der Linie X9 aus Richtung Steinplatz kommend in Richtung Ernst-Reuter-Platz unterwegs. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung erfasste der Bus den Mann, der durch den Zusammenstoß zu Boden stürzte. Der Unbekannte erlitt schwere Kopfverletzungen und ist seitdem nicht ansprechbar. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Den Zeugen zufolge bestand der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, sodass im Krankenhaus eine Blutentnahme angeordnet bzw. durchgeführt wurde. Der 48-jährige Busfahrer und dessen Fahrgäste blieben unverletzt. Die weitere Bearbeitung des Unfalles führt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3.