Fremdenfeindlich beleidigt, geschlagen und getreten

Nr. 0017

Ein Unbekannter soll gestern Morgen in Tiergarten einen Mann fremdenfeindlich beleidigt und durch Schläge und Tritte verletzt haben. Der 36-Jährige war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 7.15 Uhr in der Genthiner Straße Ecke Kurfürstenstraße unterwegs, als er plötzlich von dem Unbekannten mit Schlägen angegriffen worden sein soll. Gemäß Zeugenangaben soll er von dem Mann dann am Boden liegend noch mehrere Tritte gegen den Kopf bekommen haben. Anschließend ging der Angreifer, der in Begleitung einer Frau gewesen sei, zum U-Bahnhof Nollendorfplatz und entkam. Der 36-Jährige kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, welches er anschließend wieder verlassen konnte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.