Wohnungsbrand – Frau verstorben

Nr. 0016

Nach einem Wohnungsbrand gestern Mittag in Neukölln fanden Rettungskräfte darin eine leblose Frau. Gegen 12.30 Uhr alarmierte eine Zeugin die Feuerwehr in die Karl-Marx-Straße, da in einer Wohnung in der 3. Etage ein Feuer ausgebrochen war. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer und entdeckten in der Wohnung eine leblose Frau. Reanimationsversuche bei der 43-jährigen Wohnungsmieterin blieben leider ohne Erfolg. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.