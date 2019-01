Männer in Lokal homophob beleidigt und attackiert

Nr. 0013

In einem Sachverhalt wegen des Verdachts der homophoben Beleidigungen und der gefährlichen Körperverletzungen in einem Lokal in Mitte führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin die Ermittlungen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren gegen 6.20 Uhr in einem Lokal auf dem Alexanderplatz Streit mit Gästen gesucht haben. Nach mehreren vergeblichen Schlichtungsversuchen durch die Gäste sollen sie dann mehrere Bierflaschen um sich geworfen und mit einer Bierflasche Richtung des Kopfes eines 41-jährigen Gastes geschlagen haben. Dieser soll durch einen Schlag eine Platzwunde an der Augenbraue erlitten haben. Ein weiterer Gast im Alter von 51 Jahren soll ebenfalls von den Männern attackiert und verletzt worden sein. Zudem soll das gewalttätige Duo die Gäste homophob beleidigt haben, so die Aussagen der anwesenden Zeugen gegenüber den alarmierten Polizisten. Beide Tatverdächtigen müssen sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzungen und Beleidigungen verantworten.