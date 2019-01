Kollision zwischen Taxi und zivilem Polizeifahrzeug - Drei Leichtverletzte

Nr. 0010

Heute früh sind in Mitte ein Taxi und ein ziviles Polizeifahrzeug zusammengestoßen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 28-Jähriger gegen 3.20 Uhr mit einem Taxi in der Glinkastraße in Richtung Straße Unter den Linden unterwegs und stieß an der Behrenstraße mit der von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Zivilstreife zusammen, die die Behrenstraße in Richtung Friedrichstraße befuhr. Das Polizeifahrzeug war mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. Bei dem Unfall wurden die beiden Zivilfahnder und der Taxifahrer leicht verletzt. Sie wurden in Kliniken ambulant behandelt. Vier Fahrgäste des Taxis waren offenbar unverletzt geblieben. Sie hatten sich vor dem Eintreffen der alarmierten Polizisten und Rettungskräfte, ohne die Taxifahrt zu bezahlen, vom Ort entfernt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 3 übernahm die Unfallbearbeitung.