Jugendlicher nach Verdacht mehrerer Straftaten festgenommen

Nr. 2748

In Pankow nahmen Polizisten gestern Mittag einen bereits polizeibekannten Jugendlichen fest, nachdem dieser zuvor sowohl versucht haben soll ein Auto aufzubrechen, als auch in eine Wohnung einzubrechen. Ein Zeuge hatte gegen 12 Uhr die Polizei verständigt, nachdem ihm der 17-Jährige aufgefallen war, weil dieser immer wieder an geparkten Autos in der Maximilianstraße rumhantiert und sich auffällig verhalten haben soll. Als die Polizei wenig später eintraf, hatte sich der Jugendliche nach Angaben des Zeugen auf einen Hinterhof zurückgezogen. An einem geparkten VW entdeckten die Beamten leichte Beschädigungen, die von einem versuchten Eindringen stammen könnten. Den tatverdächtigen 17-Jährigen entdeckten sie wenig später hinter einem Gebüsch im Hinterhof hockend. Bei seiner Überprüfung machte er sehr widersprüchliche Angaben und wurde daraufhin durchsucht. Hierbei fanden die Polizisten nicht nur eine geringe Menge Betäubungsmittel, sondern auch Gegenstände, die als Einbruchswerkzeug verwendet werden können. Noch während der Sachverhaltsklärung erschien eine Anwohnerin und gab an, dass ein Jugendlicher, der der Beschreibung nach der 17-Jährige gewesen sein könnte, kurz zuvor versucht habe, in die Erdgeschosswohnung ihrer Nachbarin einzubrechen. Die Beamten nahmen den bereits wegen Einbruchstaten in Erscheinung getretenen Jugendlichen fest und lieferten ihn für die weiterermittelnde Kriminalpolizei ein. An der Terrassentür der Wohnung sicherten Ermittler Spuren. Die Ermittlungen dauern an.