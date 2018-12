In falscher Richtung auf der Autobahn unterwegs - durch viel Glück niemand verletzt

Nr. 2746

Ein 90-Jähriger fuhr in der vergangenen Nacht als „Geisterfahrer“ auf der Stadtautobahn und verursachte hierdurch einen Zusammenstoß mit einem anderen Autofahrer. Gegen 3.50 Uhr war ein 54-Jähriger mit seinem Mercedes auf der linken Spur der A100 in nördliche Richtung unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Spandauer Damm und Charlottenburg habe er dann plötzlich auf seiner Spur zwei Scheinwerfer gesehen, die ihm entgegenkamen. Daraufhin hatte er nach seinen Angaben sofort gebremst und versucht, dem anderen Wagen über die mittlere Spur auszuweichen. Der ihm entgegenkommende 90-Jährige hatte mit seinem Ford gleiches vor und zog sein Fahrzeug ebenfalls in die mittlere Spur. Hier kam es dann zum Zusammenstoß beider Autos, bei dem glücklicherweise keiner der beiden Fahrer verletzt wurde. Der ältere Herr machte einen verwirrten Eindruck, eine Alkoholkontrolle verlief allerdings negativ. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, wogegen er Widerspruch einlegte.