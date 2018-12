Sattelzug kommt von Straße ab

Nr. 2744

Gestern Nachmittag ist ein Sattelzug in Reinickendorf von der Straße abgekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 49-Jähriger gegen 17.10 Uhr mit dem Sattelzug die Roedernallee in Richtung Lindauer Allee, kam in Höhe des Paracelsus-Bades nach rechts von der Straße ab und fuhr auf den Gehweg. Der Sattelzug stieß in der Folge gegen ein Haltestellenschild, zwei Verkehrszeichen, einen Lichtmast und einen Baum. Anschließend fuhr der Sattelzug zurück auf die Fahrbahn, touchierte ein an einem Taxenstand wartendes Taxi und fuhr mit der Sattelzugmaschine wieder nach rechts auf den Gehweg. Die Maschine stieß gegen ein Verkehrszeichen, kollidierte mit einem Ampelmast und kam dann, verkeilt in den Mast, zum Stehen. Bei den Kollisionen war der Tank des Sattelzuges aufgerissen worden und in Brand geraten. Ein Passant hatte die Flammen mit einem Feuerlöscher gelöscht. Der Fahrer des Sattelzuges war äußerlich unverletzt, kam aber zur Bobachtung in ein Krankenhaus. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen, nachdem Polizisten zuvor am Unfallort bei ihm Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen hatten. Ausgelaufener Kraftstoff wurde abgebunden und der restliche Kraftstoff von der Feuerwehr aus dem Tank gepumpt. Während der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Roedernallee zwischen Alt-Reinickendorf und Lindauer Allee bis etwa 23.30 Uhr gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die weitere Unfallbearbeitung.