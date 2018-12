Nr.2739

In der vergangenen Nacht brannte ein BMW im Spandauer Ortsteil Hakenfelde. Gegen 2.35 Uhr bemerkte ein Passant die Flammen an dem Pkw, der auf einem Werkstattgelände in der Rauchstraße parkte, und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Der Wagen brannte innen komplett aus. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.